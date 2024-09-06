Kars'ta sağanak yağmur, caddeler göle döndü

KARS - Kars'ta öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak kısa süre içinde göle döndü.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yağış, özellikle şehir merkezindeki ana yolları ve ara caddeleri su altında bıraktı. Trafik akışında aksamalara neden olan yağmur, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Kars'ta özellikle sağanak yağmurdan en çok etkilenen İnönü Caddesi'nde işyerlerinin bodrumlarına ve bazı evlere su doldu. Kentte yağışlı havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.