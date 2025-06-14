Kars'ta Sağanak ve Dolu Tahribat Yarattı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. İnönü ve Cumhuriyet Mahallelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar tıkandı, araçlar yollarda güçlükle ilerleyebildi.

Su baskınlarının yaşandığı caddelerde belediye ekipleri çalışma başlattı.

Dolu yağışıyla park halindeki araçların üzeri, çayırlık alanlar ile bahçeler beyaza bürüdü. Bina çatıları, yollar doluyla kaplandı. Bazı evlerin önündeki dolu yığınlarını vatandaşlar kürekle temizledi.

Millet bahçesine pikniğe giden vatandaşlardan Ercan Şahin AA muhabirine, dolu sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Bir anda yağmurun ardından aşırı dolu yağdı. Her taraf bembeyaz oldu." dedi.

Evinin önündeki dolu yığınlarını temizleyen Turhan Koçaş da "Kapımızın önündeki doluyu aynı kışın kar temizler gibi kürekle temizledik." diye konuştu.