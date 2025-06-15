Kars'ta Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Kars'ta Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
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Sarıkamış ilçesinde gerçekleşen sağanak ve dolu yağışı, vilayet genelinde çayırlık alanları ve bostanları beyaza bürüdü. Bazı sürücüler, araçlarını doludan korumak için yakıt istasyonlarına sığındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.

Dolu yağışıyla çayırlık alanlar ile bahçelerdeki bostanlar beyaza büründü. Bazı sürücüler arabalarını doludan korumak için yakıt istasyonlarına çekti.

Vatandaşlardan Ömer Ayan AA muhabirine, "Çok yoğun dolu ve yağmur yağdı. Sığınacak yer aradık ancak petrolü bulduk, buraya sığındık aşırı dolu yağıyor." dedi.

Bu arada yağışın ardından saka kuşlarının bitki tomurcuklarından beslenmesi görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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