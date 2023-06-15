Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar tıkandı, caddelerde su birikintisi oluştu.
Yağışla birlikte İstasyon Mahallesi'nin üst kısmında kısa süreli yağan dolu her tarafı beyaza bürüdü.
Vatandaşlar kapanan dere ağızlarını açmaya çalıştı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel