Kars'ta Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Kars'ın Sarıkamış, Arpaçay ile Susuz ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Kentte günlerdir aralıklarla devam eden sağanak yerini doluya bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye altlarına girerek korunmaya çalıştı. Arpaçay ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı bölgelerde tarım arazileri su altında kaldı.