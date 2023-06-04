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Kars'ta Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Kars'ta Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Güncel Haberler

Kars'ın Sarıkamış, Arpaçay ile Susuz ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Kentte günlerdir aralıklarla devam eden sağanak yerini doluya bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye altlarına girerek korunmaya çalıştı. Arpaçay ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı bölgelerde tarım arazileri su altında kaldı.

Kars'ın Sarıkamış, Arpaçay ile Susuz ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kentte günlerdir aralıklarla devam eden sağanak yerini doluya bıraktı.

Susuz ve Sarıkamış ilçelerinde kısa sürede etkili olan dolu sonrası yerler beyaza büründü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye altlarına girerek korunmaya çalıştı.

Göçmen kuşlar sulak alanlarda yiyecek aradı. Yağışın ardından oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

Arpaçay ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı bölgelerde tarım arazileri su altında kaldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Arpaçay Susuz Kars Güncel Haberler

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