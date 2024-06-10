Kars'ta Sağanak Sonrası Etkili Olan Dolu Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta sağanak sonrası etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye, yorgan ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.

Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarına çekti.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.