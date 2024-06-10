Kars'ta Sağanak Sonrası Etkili Olan Dolu Yaşamı Olumsuz Etkiledi
Kars'ta günlerdir süren sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu. Sürücüler ve vatandaşlar dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını korumak için battaniye ve karton kullandı. Yağış sonucunda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kars'ta sağanak sonrası etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye, yorgan ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.
Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarına çekti.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.