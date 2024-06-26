Kars'ta Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Dalları Otomobile Zarar Verdi
Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobile kırılan ağaç dalları zarar verdi. Otomobilin ön kısmında hasar oluştu.
Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalları, park halindeki otomobile zarar verdi.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Rüzgar nedeniyle Faikbey Caddesi'nde park halinde bulunan Ö.Y'ye ait 36 AAT 282 plakalı otomobilin üzerine kırılan ağaç dalları düştü.
Otomobilin ön kısmında hasar oluştu.