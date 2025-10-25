Haberler

Kars'ta Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Operasyonu: 11 Gözaltı

Kars'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen silahlar arasında 1'inci Dünya Savaşı'na ait bir Mauser tüfeği de bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 58 ekip ve 239 personelin katıldığı, mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı aramada 1 ruhsatsız Mauser tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 172 tabanca mermisi, 8 ruhsatsız av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 av tüfeği şarjörü, 2 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 46 adet 7,62 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen Alman yapımı Mauser marka tüfeğin 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirlendi. Tüfeğe ait çok sayıda mermi de bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
