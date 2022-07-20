Kars'ta ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı Kars'ın Arpaçay ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Kars'ın Arpaçay ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Kars Jandarma Komutanlığı, ilçeye bağlı yaylalarda ruhsatsız silah ticareti yapıldığı ihbar üzerine çalışma başlattı. Daha önce belirlenen 6 yayla evine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yayla evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, 6 tabanca, 33 şarjör ve 456 mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Gözaltına alınan 6 kişinin işlemleri sürüyor. AA / Cüneyt Çelik - Güncel Arpaçay Kars Güncel Haberler

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