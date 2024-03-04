Kars'ta Ruhsatsız Silah Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kars'ta ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde tespit edilen adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda O.K. (70) ile E.C.B. (32) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bidona gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 6 şarjör, 70 tabanca fişeği, 16 av fişeği, 3 gerdel yayı, 2 icra yayı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.