Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu - Haberler

Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu KARS'ın Kağızman ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi; 3 şüpheli için de işlem yapıldı. KARS'ın Kağızman ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi; 3 şüpheli için de işlem yapıldı. Kazığman'da ihbarla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Haziran'da 5 şüphelinin adresinde arama yaptı. Ekipler, adreslerde ruhsatsız olduğu belirlenen 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Mavzer marka piyade tüfeği, 4 av tüfeği ve silahlara ait 4 şarjör ile 249 mühimmat ele geçirdi. El konulan silahlar inceleme için Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. 3 şüpheli hakkında da işlem başlatıldığı bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Güncel Jandarma Hisarcık Kağızman Güncel Haberler

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