Kars'ta Rengarenk Yusufçuklar Doğayı Şenlendiriyor

Kars'ta Rengarenk Yusufçuklar Doğayı Şenlendiriyor
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından yusufçuklar görülmeye başlandı. Tarım dostu olarak bilinen yusufçuklar, doğayı rengarenk hale getiriyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından görülmeye başlanan rengarenk yusufçuklar, doğayı şenlendirdi.

Sarıçam ormanlarıyla kaplı Keklik Vadisi, Sulu Dere ve Çamaşır Deresi bölgesindeki sulak alanlarda yusufçuklar görülmeye başlandı.

Yeşil, sarı, kırmızı, mavi ve mor gibi birçok renkteki yusufçuklar aynı zamanda tarıma zararlı canlılar ile beslendikleri için tarım dostu olarak da biliniyor.

"360 derece görebiliyorlar"

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, doğaya ve insanlara faydası olan yusufçukların bugünlerde sıkça görülmeye başladığını söyledi.

Yaz yağmurlarıyla birlikte doğanın çiçek ve böceklerle renklendiğini ifade eden Çoban, "Larva halinde olan yusufçuklar, yani kız böcekleri tekrar metamorfoz geçirerek doğada kanat çırpmaya başladılar. Bu familyaya ait türler aslında tarım dostu. Çünkü sivrisinekler ve zararlı böceklerle besleniyorlar. En önemli özellikleri 360 derece görebildikleri ve dört kanadını da bağımsız hareket ettikleri için aslında havada bize şölen sunuyorlar. Renklerinin de çok çarpıcı olması doğa severlerin ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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