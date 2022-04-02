Kars'ta ramazan davulcuları mesaiye başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ramazan davulcularının mesaisi başladı.

İlçede ramazan davulculuğu geleneğini devam ettiren 4 kişi, 9 mahallede ramazan boyunca vatandaşları davul ve maniler eşliğinde sahura kaldıracak.

Davulcular, karla kaplı yollarda sıfırın altında 4 derecede davullarını çalmaya başladı.

Sarıkamış'ta yaklaşık 31 yıldır davulculuk yapan Tuncay Polat, davullarının son kontrollerini yaptıktan sonra diğer davulcularla birlikte ilk davulu çalarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Polat, AA muhabirine, uzun yıllardan beri bu geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Bu ramazan davulculuğu için gençlerimizi yetiştiriyoruz, milletimize bu ramazan hayırlı, uğurlu olsun. Elimizden geldikçe milletimizi sahura kaldırmaya çalışacağız. Tabii bu arada ayılardan korkuyoruz, temkinli olarak davul çalıyoruz, ayılar binaların arasına falan giriyor, biraz tehlike ama biz davulumuzu çalıyoruz." dedi.

Eski davulculardan Rasim Kaya da davulculara kete ve çay ikramında bulundu.

Kaya, davulculara kolaylıklar dileyerek, "Davulun sesini duydum ben de arkadaşları karşılayıp 'hayırlı olsun' diyerek kete ve çay ikramında bulundum. Buradan tüm Müslüman aleminin ramazanını kutluyorum. Arkadaşlarımız inşallah bir ay boyunca bu soğuklarda gezecekler hayırlı olsun." diye konuştu.