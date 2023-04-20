Kars'ta Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi yapıldı

Kars'ta Ramazan Bayramı arifesinde, kazaların önlenmesi ve güvenli yolculuğun sağlanması amacıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı bayram tedbirleri kapsamında 1068 personel ile denetimlerini sıklaştırdı.

Kazalara sebebiyet veren ihlallerin önlenmesi amacıyla kentin giriş ve çıkış noktaları ile ana yollarda drone destekli denetimlerle sürücüler takip edilerek uyarıldı.

Kars-Ani kara yolunda araçları durduran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti, evrakları inceledi. Jandarma ekipleri durdukları araçtakilerin bayramını da kutlayarak şeker ve kolonya ikram etti.

Denetimlerde kullanılan ve yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Mobil Hız Tespit Sistemi de hız ihlallerinin belirlenmesinde ekiplere kolaylık sağlıyor.

Jandarma sorumluluk sahası içinde bulunan ilçe yolları ile Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan kara yolunda kullanılan MTS'den gece-gündüz ve olumsuz hava şartlarında da faydalanılabiliyor.