Kars'ta Polisten Kaçmaya Çalışan Sürücünün Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Kars'ta ehliyetsiz sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızlanınca kovalamaca başladı. Virajda kontrolü kaybeden sürücü, 88 yaşındaki M.İ.'ye çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Kars'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün çarptığı 88 yaşındaki M.İ ağır yaralandı.

K.B. yönetimindeki 58 ACA 221 plakalı otomobil, Yusufpaşa Caddesi'ndeki polisleri görünce hızlanmaya başladı.

Polislerin şüphelenerek kovalamaya başlaması üzerine Sukapı Mahallesi Selahattin Filtekin Köprüsü mevkisinde virajı dönemeyen sürücü, evinin önünde duran 88 yaşındaki M.İ. ve elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.İ. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı.

Kovalamaca ve kaza, Anadolu Ajansının (AA) araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
