Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kars il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykel, 1 gözyaşı şişesi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 66 tabanca fişeği ve 1 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta polis tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda il merkezi Mezra köyünde 'tarihi eser' olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, T.Ç. (53) ve E.B.B. (32)'nin iş yeri ve ikametgahlarında arama yaptı. Yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykel, 1 gözyaşı şişesi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 66 tabanca fişeği ve 1 şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili şüpheliler T.Ç. ve E.B.B. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) ve 6136 SKM (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun) suçlarından adli işlem yapıldı. - KARS