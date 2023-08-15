Kars'ta polis sürücü kurslarında kopya düzeneği kuran 5 kişi suçüstü yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları sınavında kopya düzeneği olduğunu tespit ettiği 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Yakalanan kişiler arasında organizatör de bulunuyor.

Kars'ta polis sürücü kurslarında kopya düzeneği kuran 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda il merkezinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTS) sınavında kopya düzeneği olduğunu tespit etti.

Harekete geçen KOM ekipleri, sınav esnasında zanlıları suçüstü yakaladı. Yapılan aramada 4 kulaklık, 4 kamera, 4 adet mikrofon ve 3 adet modem ile birlikte kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. (37) organizatör ile birlikte A.D. (40), M.A. (29), M.D. (57) ve V.Y. (53) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli 5 kişi hakkında 6114 SKM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun) suçundan adli işlem yapıldı. - KARS