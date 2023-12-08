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Kars'ta PKK/KCK üyelerine finansman sağlayanlara operasyon: 4 şüpheli yakalandı

8 Aralık 2023 10:00 Son Güncelleme: 10:02 Abone Ol

Kars'ta yapılan operasyonda, cezaevindeki terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağlayanlara yönelik 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütünün cezaevi faaliyetlerini finanse edenleri yakalamak için operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.