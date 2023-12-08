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Kars'ta PKK/KCK üyelerine finansman sağlayanlara operasyon: 4 şüpheli yakalandı

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Kars'ta yapılan operasyonda, cezaevindeki terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağlayanlara yönelik 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütünün cezaevi faaliyetlerini finanse edenleri yakalamak için operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kars'ta cezaevindeki terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi faaliyetlerini finanse edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 6 zanlının yakalanması için jandarma ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, B.Y, R.E, S.E. ve N.E. gözaltına alındı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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