Kars'ta PKK/KCK üyelerine finansman sağlayanlara operasyon: 4 şüpheli yakalandı
Kars'ta yapılan operasyonda, cezaevindeki terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağlayanlara yönelik 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütünün cezaevi faaliyetlerini finanse edenleri yakalamak için operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kars'ta cezaevindeki terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi faaliyetlerini finanse edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haklarında yakalama kararı çıkartılan 6 zanlının yakalanması için jandarma ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, B.Y, R.E, S.E. ve N.E. gözaltına alındı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.