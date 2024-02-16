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Kars'ta PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

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Kars'ın Digor ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda A.E, H.A, M.E, E.E ve İ.E isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kars'ın Digor ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Digor ilçesi Dağpınar beldesinde ikamet eden A.E, H.A, M.E, E.E ve İ.E yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları illeri sürülen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Digor Kars PKK Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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