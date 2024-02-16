Kars'ta PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
Kars'ın Digor ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda A.E, H.A, M.E, E.E ve İ.E isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kars'ın Digor ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Digor ilçesi Dağpınar beldesinde ikamet eden A.E, H.A, M.E, E.E ve İ.E yakalandı.
Terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları illeri sürülen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.