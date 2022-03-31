Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler

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Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA - Ali Çelik - Güncel
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Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda M.T (43) gözaltına alındı.

M.T'nin ikametinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

AA / Ali Çelik - Güncel

Kağızman, Hisarcık, Kars, PKK, Güncel, Haberler

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