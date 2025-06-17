Kars'ta Patlama ve Yangın: 1 Kişi Fenalaştı
Kars'ın Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ve sağlık ekipleri de olay yerinde vatandaşları tahliye etti ve fenalaşan bir kişiye müdahale etti.
Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ile Karayolları Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay yerinde fenalaşan 1 kişiye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel