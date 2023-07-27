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Kars'ta park halindeki otomobil alev alev yandı

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Kars Üniversite yolunda park halinde olan otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobili yol kenarına çekerek otomobilden inen sürücü, son anda alev topunun içinde kalmaktan kurtuldu. Bir anda alev alev yanmaya başlayan otomobil, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde tüpten dolayı yangın çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars'ta park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars Üniversite yolunda park halinde olan otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobili yol kenarına çekerek otomobilden inen sürücü, son anda alev topunun içinde kalmaktan kurtuldu. Bir anda alev alev yanmaya başlayan otomobil, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde tüpten dolayı yangın çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kars Güncel Haberler

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