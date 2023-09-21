Kars'ta Park Halindeki Araçtan Ses Sistemleri Çalındı

Kars'ta park halindeki bir araçtan 30 bin lira değerindeki ses sistemlerinin hırsız zanlısı yakalandı. A.K., daha önce de başka hırsızlık olaylarına karışmıştı.

Kars'ta park halindeki bir araçtan 30 bin lira değerindeki ses sistemlerinin hırsız zanlısı yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; park halindeki bir araçtan 30 bin lira değerinde mixer cihazı 'ses sistemi' ve mikrofonlarının çalınması olayı ilgili A.K. (20)'nin malzemeleri satmaya çalıştığı öğrenilmesi üzerine şüpheliyle yaşanan kovalamaca sonucunda çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"Daha önce hırsızlık yaptığı ortaya çıktı"

Öte yandan A.K.'nın daha önce de 20 lira nakit para, kol saati, yüzük ve 5 Oltu tesbihi çalınması ile ilgili yapılan kamera incelemesinde olayı gerçekleştiren kişi olduğu ortaya çıktı. Her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARS