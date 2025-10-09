Kars'ta Oyun Oynarken Vurulan Çocuğun Ölümüyle İlgili Davada Keşif Kararı

1) OYUN OYNARKEN KURŞUNUN HEDEFİ OLAN POYRAZ'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA KEŞİF KARARI

KARS'ta kaldırımda akülü arabası ile oynarken bir düğün salonuna açılan ateşte başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonu 29 Ekim 2024 tarihinde kurşunlandı. Bir araçtan açılan ateş sonucu olay yerine yaklaşık 150 ileride evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Muhammet Poyraz Erdağı başından yaraladı. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdağı, hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Tutuklu sanıklar Kazim Y., Yağup Y. ve Yusuf Y'nin 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet A. ve Mehmet A'nın ise aralarında husumet olan diğer sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile yargılandıkları davanın duruşmasına Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet A., Mehmet A. Kazim Y., Yusuf Y. ve Yağup Y. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada ayrıca Muhammet Poyraz'ın annesi Meltem, babası Murat, ağabeyi ve ablası da yer aldı. Meltem Erdağ'ın üzerinde oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde 'Yaşamaya hakkım var' yazılı bir tişört giydiği görüldü.

'BENİ MAHVETTİNİZ'

Tutuklu sanıklardan Yağup Y, tahliyesini isteyerek, "İflas ettim, mağdurum. Ailem, çocuklarım perişan oldu. Kamera kayıtları var, tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmada söz alan anne Erdağ, "Olan bize oldu, onlar 'Biz mağdur olduk' diyorlar. Onun çocukları okula gidiyor, benim çocuğum gitmiyor. Biz her sabah eşimle mezarlığa gidiyoruz. Kim her sabah saat 6'da mezarlığa gider? En ağır cezayı almalarını istiyorum, ömür boyu çıkmasınlar. Beni mahvettiniz, adalete güveniyorum, sizlere güveniyorum" diye konuştu. Baba Erdağ ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına, olay yerinde keşif yapılmasına, ifadesi alınamayan şahitlerin diğer duruşmada dinlenmesine karar verdi. Duruşma 25 Aralık'a ertelendi.