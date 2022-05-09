Kars'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaşamını yitirdi - Haberler

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Kars'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaşamını yitirdi

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaşamını yitirdi

Kars'ta otomobiliyle trafik ışıklarında durduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan kişi yaralandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Kars'ta otomobiliyle trafik ışıklarında durduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan kişi yaralandı.

Yunus Kaplan, kullandığı 35 ZRR 35 plakalı otomobiliyle Cumhuriyet Caddesi Fethiye Camisi'nin önünde bulunan kırmızı ışıkta durdu.

Bu sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen Gökmen I'nın ateş açması sonucu sürücü Kaplan öldü, araçta bulunan Yasin Kaplan yaralandı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince silahıyla yakalandı.

Yaralı Yasin Kaplan, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Caddeyi trafiğe kapatan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Yasin Kaplan, Fethiye, Kars, Güncel, Haberler

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