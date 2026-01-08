Haberler

Kars'ta otomobilin üzerine düşen buz sarkıtı sürücüyü yaraladı
Güncelleme:
Kars'ta park halindeki bir otomobilin üzerine düşen büyük buz sarkıtı, sürücüyü yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta otomobilin üzerine düşen buz sarkıtı sürücüyü yaraladı.

Ortakapı Mahallesi İbrahim Gökçe Sokak'ta E.O.U. (22), 06 VAY 91 plakalı aracını park ettiği sırada binanın çatısından kopan buz sarkıtı otomobilinin tavanına düştü.

Düşen büyük buz sarkıtı nedeniyle sürücü yaralandı, çökme oluşan otomobilin tavanındaki açılır pencere de parçalandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Araçta hasar oluşturan buz sarkıtının düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
