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Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi hayatını kaybetti, 6 koyun telef oldu

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Kars'ta bir otomobilin çarptığı çiftçi hayatını kaybetti, kazada sürüdeki 6 koyun da telef oldu. Sürücü gözaltına alındı.

Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi hayatını kaybetti, 6 koyun telef oldu.

Paşaçayır Mahallesi'nden Kars yönüne giden polis memuru M.A'nın kullandığı 36 SB 357 plakalı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı mevkisinde, kara yolunda ilerleyen 68 yaşındaki çiftçi Halis Kaya ve sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Halis Kaya, kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada sürüdeki 6 koyun da telef oldu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, önce sürüsüyle kara yolunda ilerleyen Halis Kaya'ya daha sonra koyunlara çarpan otomobilin, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Sürücü olaydan sonra gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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