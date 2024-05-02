Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, 4 hayvan telef oldu
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil büyükbaş hayvanlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, 4 hayvan telef oldu.
Onur Ç. yönetimindeki 60 ABJ 102 plakalı otomobil, Selim ilçesi yönünde ilerlerken Benli Ahmet köyü yakınlarında yolun karşısına geçen büyükbaş hayvanlara çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Merve Ç. yaralandı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, araçta yolcu konumundaki Merve Ç'nin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.