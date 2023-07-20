Kars'ta Otomobilin Altında Bomba Süsü Verilen Düzenekten Oyun Hamuru Çıktı
Güncel Haberler
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir otomobilin altına yerleştirilen bomba süsü verilen düzenek, içerisinde oyun hamuru ve kablolar bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri altında düzeneği fünyeyle patlattı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilinin altına yerleştirilip bomba süsü verilen düzenekten oyun hamuru çıktı.
Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi C.K, aracını temizletmek için yıkamaya bıraktı.
Aracın altında kablo ve pillerin olduğu düzenek gören çalışanlar, durumu önce araç sahibine iletti.
Daha sonra durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iş yeri çevresini güvenlik şeridiyle kapattıktan sonra il merkezindeki bomba imha uzmanlarından destek istedi.
Adrese gelen bomba imha uzmanları, güvenlik önlemleri altında düzeneği fünyeyle patlattı.
İncelemede, düzenek içerisinde oyun hamuru ve kablolar bulunduğu belirlendi.