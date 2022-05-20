Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı - Haberler

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Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

Kars'ta 11 gün önce trafik ışıklarında otomobile yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden sürücünün olayda yaralanan kardeşi de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kars'ta 11 gün önce trafik ışıklarında otomobile yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden sürücünün olayda yaralanan kardeşi de tedavi gördüğü hastanede öldü.

Cumhuriyet Caddesi Fethiye Camisi önünde otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıda ölen sürücü Yunus Kaplan'ın araçta bulunan ve yaralı kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedavi gören kardeşi Yasin Kaplan da yaşam mücadelesini kaybetti.

Kentte 9 Mayıs'ta trafik ışıklarında duran otomobile yönelik silahlı saldırıda sürücü Yunus Kaplan ölmüş, kardeşi Yasin Kaplan yaralanmıştı. "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan tutuklanan cinayet zanlısı Gökmen Işık'ın "kasten yaralama" suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce izinli çıktığı belirlenmişti.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Yasin Kaplan, Kars, Ölü, Güncel, Haberler

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