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Kars'ta Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı

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Kars'ta polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, gizlenmiş 31,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.D. ve B.D. isimli 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta, otomobilde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan ve uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 parça halinde gizlenmiş 31,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki A.D. (39) ve B.D. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kars Adliye Suç Hukuk Güncel Haberler

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