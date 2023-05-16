KARS'TA OTOMOBİLDE GİZLENMİŞ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'DAXO' BULDU

KARS'ta, şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Daxo' ile yapılan aramada güneş gözlüğü kutusuna gizlenmiş 273,46 gram esrar, 177,28 gram metamfetamin ve 20 adet ecstasy hap ele geçirildi.

KARS'ta, şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Daxo' ile yapılan aramada güneş gözlüğü kutusuna gizlenmiş 273,46 gram esrar, 177,28 gram metamfetamin ve 20 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Ekipler, narkotik köpeği, 'Daxo' ile otomobilde yaptıkları aramalarda torpido içerisinde güneş gözlüğü kutusuna gizlenmiş 273,46 gram esrar, 177,28 gram metamfetamin, 20 adet ecstasy hap, 6 adet cam aparat ile 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. (30), A.İ. (26), K.K. (37) ve M.A.G. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)