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Kars'ta Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kars'ta yapılan yol kontrolünde bir otomobilde klima ve teyp bölümünde gizlenmiş 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Kars'ta bir otomobilin klima ve teyp bölümünde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisindeki yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Termal"in teyp ve klima bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki B.G. (27) ve F.A. (25) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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