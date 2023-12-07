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Kars'ta Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

7 Aralık 2023 13:17 Son Güncelleme: 13:18 Abone Ol

Kars'ta yapılan yol kontrolünde bir otomobilde klima ve teyp bölümünde gizlenmiş 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.