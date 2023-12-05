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Kars'ta Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

5 Aralık 2023 10:01 Son Güncelleme: 10:02 Abone Ol

Kars'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otomobilin vites bölümünde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.