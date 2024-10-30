Kars'ta Otomobil Yangını: Sürücü Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı
Kars-Ani kara yolunda meydana gelen kazada, kamyonetle çarpışarak alev alan otomobilin sürücüsü Gültekin Keleş, çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Keleş hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta kamyonetle çarpıştıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsünü, çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Gültekin Keleş'in kullandığı otomobil, Kars-Ani kara yolundaki Dereceki köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilin sürücü Keleş'i, çevredeki vatandaşlar yaralı olarak araçtan çıkardı.
Daha sonra aracın tamamını saran yangın, bölgeye çağırılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralanan sürücü Keleş, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.