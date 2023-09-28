Kars'ta Otomobil Traktöre Çarptı: 2 Kişi Yaralandı
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında, Ekrem Çimendağ yönetimindeki otomobil, İsmail Bağlar idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada sıkışan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, araçta sıkışan bir kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Ekrem Çimendağ yönetimindeki 36 FL 383 plakalı otomobil, Kars istikametine giden İsmail Bağlar idaresindeki traktöre arkadan çarptı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Pamuk Çimendağ, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan Ekrem ve Pamuk Çimendağ, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.