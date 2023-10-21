Kars'ta Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Ölü, 1 Yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kars'ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Arpaçay- Kars karayolunda meydana geldi. Arpaçay'dan Kars'a seyir halindeki bir otomobil Yalınçayır mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü A.S., E.G. ve Ş.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, E.K.'nın ise yaralı olduğunu belirledi. Yaralı E.K. ambulansla Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden 3 kişinin ise cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS