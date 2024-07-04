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Kars'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

A.O. yönetimindeki 39 AAB 591 plakalı otomobil, Sarıkamış- Kars kara yolu Bozat köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan A.O, M.Ç.O. ve S.O. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıkamış trafik Kars Otomobil Güncel Haberler

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