Kars'ta Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: Çoban Ağır Yaralandı, 7 Koyun Telef Oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, koyun sürüsüne çarptı. Kazada çoban ağır yaralanırken, 7 koyun telef oldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.