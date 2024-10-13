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Kars'ta Otomobil Kazasında 1 Ölü, 4 Yaralı

Kars'ta Otomobil Kazasında 1 Ölü, 4 Yaralı
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Kars'ta iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışmalarına başladı.

Kars'ta 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağrı yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde, Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile İsmail Aytemiz Caddesi'nden gelen T.G. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Kars Tren Garı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü olay yerinden kaçtı.

Sürücü T.G. ile araçta bulunan G.E, F.E, A.G. ve L.G. ağrı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen Ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan G.E. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan sürücüyü bulmak için ise polisler çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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