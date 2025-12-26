Haberler

Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kars'taki sanayi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu Ferhat K. ve Habip Ö.'nün kullandığı araçlarda 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, bir polis memurunun kaza sonrası gösterdiği duyarlılık takdir topladı.

Ferhat K. idaresindeki 34 JVB 68 plakalı otomobil, sanayi kavşağında, Habip Ö'nün kullandığı 33 RK 699 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Yasin A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis, kaza yapan araçtan düşen Türk bayrağı baskılı araç süsünü yerden kaldırarak otomobile koydu, bu davranış çevredekilerin takdirini topladı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
