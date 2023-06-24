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Kars'ta Otomobil Kazası: 3'ü Çocuk 12 Kişi Yaralandı

Kars'ta Otomobil Kazası: 3'ü Çocuk 12 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Kars'ın Digor ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kars'ın Digor ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

U.G.D'nin kullandığı 42 AEN 38 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Halıkışlak köyü mevkisinde, karşı yönden gelen E.A. idaresindeki 34 GAG 15 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle E.A'nın kullandığı araç devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kars ve Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan Kars-Iğdır kara yolu, yaralıların hastanelere gönderilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Iğdır Digor Kars Güncel Haberler

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