Kars'ta Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kars'ta Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Şahin yönetimindeki 09 AB 316 plakalı otomobil, Kağızman-Tuzluca kara yolu Akçay Köprübaşı jandarma uygulama noktası mevkisinde, Cesim Biltekin idaresindeki 36 ABK 456 tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan İshak Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Mehmet Şahin ile Bahar Şahin, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.