Kars'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Kars'ın Digor ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

S.Y. idaresindeki 07 RHV 812 plakalı otomobil, Kars- Iğdır kara yolunun Halıkışlak köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü S.Y. ile araçta bulunan A.A, F.A, K.A. yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılar Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan K.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.