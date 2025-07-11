Kars'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kars'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Selim ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde, refüje çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Cengiz Ö. (60) yönetimindeki 35 KA 6308 plakalı otomobil, Erzurum-Kars kara yolu Karahamza köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Erdoğan Ö. (45), Mevlüt Ö. (65), Hacer Ö. (60) ve Melek Ö. (75) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar Selim ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Selim Devlet Hastanesine kaldırılan Hacer Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan Mevlüt Ö'nün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

Transfer bitti! Fenerbahçe'yi değil ezeli rakibini seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.