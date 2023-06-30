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Kars'ta Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Kars'ta Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Musa T. idaresindeki 48 AKL 294 plakalı otomobil, Kars- Ardahan kara yolu Ani Ören Yeri Kavşağı'nda, Burak Ali G. yönetimindeki 34 KZ 3136 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Taş'ın kullandığı araç şarampole devrildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Melis ve Sıla T. ile Büşracan G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Tragger Ardahan Kars Güncel Haberler

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