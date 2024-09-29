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Kars'ta Otomobil Büyükbaş Hayvan Sürüsüne Çarptı: 2 İnek Telef Oldu

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Kars'ta bir otomobil, büyükbaş hayvan sürüsüne çarparak 2 ineğin telef olmasına sebep oldu. Olay sonrası sürücü kaçarken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 2 inek telef oldu.

Kars-Erzurum kara yolu Selim ilçe girişinde, sürücüsü öğrenilemeyen 25 EB 275 plakalı otomobil hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada sürüdeki 2 inek telef olurken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yolda, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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