Kars'ta Otomobil Büyükbaş Hayvan Sürüsüne Çarptı: 2 İnek Telef Oldu
Kars'ta bir otomobil, büyükbaş hayvan sürüsüne çarparak 2 ineğin telef olmasına sebep oldu. Olay sonrası sürücü kaçarken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 2 inek telef oldu.
Kars-Erzurum kara yolu Selim ilçe girişinde, sürücüsü öğrenilemeyen 25 EB 275 plakalı otomobil hayvan sürüsüne çarptı.
Kazada sürüdeki 2 inek telef olurken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yolda, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.