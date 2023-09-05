Kars'ta Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: İran Uyruklu Yolcu Tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otobüste yaptıkları aramada İran uyruklu bir yolcunun ayakkabısının içinde 465,78 gram metamfetamin ele geçirdi. Yolcu, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.