Kars'ta Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: İran Uyruklu Yolcu Tutuklandı
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otobüste yaptıkları aramada İran uyruklu bir yolcunun ayakkabısının içinde 465,78 gram metamfetamin ele geçirdi. Yolcu, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
KARS'ta bir otobüste yapılan aramada, ayakkabısının içinde uyuşturucu bulunan İran uyruklu yolcu R.P. (32), tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında Iğdır'dan Kars'a gelen bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekiplerin şüphelendiği İran uyruklu R.P.'nin üst aramasında ayakkabılarının astarının altına gizlenmiş iki parça halinde toplam 465,78 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmakö suçundan tutuklandı.