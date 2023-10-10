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Kars'ta otobüste uyuşturucu operasyonu

Kars'ta yapılan yol kontrolünde otobüste seyahat eden bir şüphelinin koltuğunun altında 785 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.