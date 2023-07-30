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Kars'ta Otobüs Şarampole Devrildi: 7 Ölü, 22 Yaralı

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Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait otobüs, Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Kars'ta otobüs şarampole devrildi, 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Bursa- Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum- Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

Vali Öksüz'den açıklama

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada 7 kişinin öldüğünü, 22 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Öksüz, yaralıların tedavilerinin Erzurum ve Kars'taki hastanelerde sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Turgut Reis Erzurum Bursa Kars Güncel Haberler

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